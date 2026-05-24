Мусаев после Суперфинала: «К футболистам претензий нет, они были выхолощены»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что не собирается предъявлять претензии футболистам по итогам Суперфинала FONBET Кубка России с московским «Спартаком».

Основное время встречи, прошедшей в Москве в «Лужниках», завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались «красно‑белые».

— Мы выдали яркую игру. Она была достойна атмосферы на стадионе. Обе команды играли в открытый футбол. Закономерный счет — 1:1, хотя были еще моменты с обеих сторон, чтобы забить больше. Пенальти… К сожалению, не получилось исполнить, как в прошлом матче с «Динамо». Но глобально к футболистам нет претензий. Был тяжелый график и тяжелая кадровая ситуация. Кучу матчей в течение сезона выиграли на характере. Из последних сил. Неделя была тяжелой перед финалом. Было видно, что ребята немного выхолощены. Тем не менее нашли силы и эмоции на игру. Показали очень хороший футбол. Я поблагодарил каждого игрока. Сезон показал, что у каждого игрока «Краснодара» есть характер и мастерство. Спасибо и болельщикам, мы их слышали.

— В чем причина, что форвард Джон Кордоба не показал себя в полную силу?

— Джон получил повреждение в начале матча. Уже в первом тайме стоял вопрос его замены. Это была огромная потеря для нас. И так не хватало пару важнейших игроков, еще и Джон получил это повреждение… Сколько мог — держался на характере. Надеюсь, обследование покажет, что не так все серьезно. Для него был большой мечтой чемпионат мира. Надеюсь, он поедет туда.

— У вас пять человек «сидели» на желтых карточках уже к 52‑й минуте. В чем причина?

— Желтые — это эмоции. Какие‑то карточки были получены за грубую игру, какие‑то за эмоции. У «Спартака» тоже были карточки. Это говорит о том, что ребятам все небезразлично. Потом не было безрассудных действий с карточками. В принципе, можем уже не вспоминать об этом.

— Матч складывался больше по сценарию «Спартака». У вас были моменты в первом тайме — у Кривцова и Аугусто. Но все же будто «Спартак» легче в игру вошел. Вы почувствовали это?

— У Кривцова был хороший момент, у Дугласа был. Была нервозность, не все получалось так, как хотелось бы. Это нормально для финального матча — определенное давление. Но в целом все было под контролем. Забили фантастический гол после хорошей комбинации. Игра была 50 на 50, — передает слова Мусаева корреспондент «Матч ТВ».