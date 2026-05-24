Объявлен лучший игрок Суперфинала Кубка России

Стало известно имя лучшего футболиста по итогам матча "Спартак" - "Краснодар" (1:1, 4:3 - по пенальти). Сегодня, 24 мая, состоялся матч между "Спартаком" и "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России. Встреча проходила в Москве на стадионе "Лужники", игру обслуживала судейская бригада Инала Танашева. Основное время поединка завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти победу одержали красно-белые.

По итогам матча лучшим игроком был признан полузащитник краснодарской команды Дуглас Аугусто.

29-летний бразилец вышел в стартовом составе "быков" и отличился забитым мячом на 57-й минуте, сравняв счет.