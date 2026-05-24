Семин считает, что в суперфинале Кубка России удача была на стороне "Спартака"

Удача в суперфинале Фонбет - Кубка России по футболу между "Спартаком" и "Краснодаром" оказалась на стороне красно-белых, матч получился равным. Об этом ТАСС заявил бывший тренер сборной России Юрий Семин.

"Спартак" обыграл "Краснодар" в матче за титул в серии пенальти (4:3). Основное время завершилось со счетом 1:1.

"В плане игровом каждая из команд сегодня могла выиграть так же, как и проиграть. Удача была на стороне "Спартака". Матч был равным, моментов было достаточно много. Голов забито немного, потому что уровень индивидуального мастерства в этом матче был недостаточно высок. Самоотдачи, большого желания было очень много, а вот индивидуального мастерства не хватило", - сказал Семин.

Говоря об ударе нападающего "Краснодара" Хуана Боселли в серии пенальти, он отметил психологический фактор. "У "Краснодара", наверное, не надо было ему бить этот одиннадцатиметровый. Все-таки у него с ЦСКА была определенная психологическая неудача - и для него, и для команды не было уверенности, что забьют", - добавил тренер.

"Спартак" стал пятикратным обладателем Кубка России. "Краснодар" в третий раз проиграл финальный матч турнира в серии пенальти.