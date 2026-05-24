Карседо попросил прощения у вратаря Максименко за замену в финале Кубка России

Главный тренер "Спартака" Хуан Карседо извинился перед вратарем команды Александром Максименко за то, что заменил его перед серией пенальти. Об этом он рассказал журналистам.

"Спартак" стал обладателем Кубка России, обыграв "Краснодар" по пенальти со счетом 4:3 (основное время матча - 1:1). Перед серией пенальти Максименко в воротах заменил Илья Помазун.

"Хочу попросить прощения у Максименко. Это топ-вратарь, множество матчей нас спасал. Мы приняли это решение во благо команды", - сказал Карседо.

В матче второго этапа полуфинала кубка в "пути регионов" с "Зенитом" Помазун также заменил Максименко перед серией пенальти. Тогда "Спартак" выиграл серию со счетом 7:6, основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Карседо рассказал, что защитник Александер Джику сыграл, несмотря на травму. "Что касается Эсекьеля Барко, то ему я выразил благодарность. Он настоял на своей игре, хотя ситуация по его выходу на поле была 50 на 50", - отметил Карседо.

Бывший главный тренер "Спартака" Унаи Эмери пожелал удачи клубу и Карседо в день суперфинала.