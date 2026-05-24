РФС изготовит новый Кубок России вместо сломанного футболистом "Спартака"

ТАСС

Российский футбольный союз (РФС) изготовит новый трофей на замену сломанному футболистом "Спартака" Пабло Солари Кубку России. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

"Спартак" получает кубок на вечное хранение. Это же пятая победа. Мы изготовим дубликат. Такое бывает. Мы выпустили книгу "Энциклопедия Кубка России по футболу", начиная со времен СССР. И там целая глава на несколько страниц про разбитый кубок. Разные команды его уже роняли, особенно грешил этим "Локомотив", - отметил Терешин.

"Хорошо, что никто не пострадал, потому что трофей весит больше 16 кг. Если бы упал на голову, могла быть травма. Слава богу, этого не случилось. Остальное - мелочи. Сроки изготовления нового кубка? Это не быстро, месяц. "Спартак" заслуженный кубок получит, но через какое-то время", - добавил представитель РФС.

В суперфинале красно-белые обыграли "Краснодар" в серии пенальти (4:3). Основное время завершилось со счетом 1:1.

