Тренер «Спартака» Карседо высказался о повреждении Джику

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо высказался о повреждении защитника Александера Джику, который был заменён на 44-й минуте Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.).

«У Джику не серьёзная травма, но он попросил замену. Надеюсь, он скоро восстановится. Барко большая благодарность. Он проявил упорность и настойчивость. Очень хотел сыграть в финале, и в итоге сыграл на уколах», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В составе «Спартака» отличился нападающий Пабло Солари, за «Краснодар» ответный мяч забил полузащитник Дуглас Аугусто.