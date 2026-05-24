Начало матча «Торино» — «Ювентус» задерживается из‑за столкновения фанатов

Начало матча 38‑го тура чемпионата Италии по футболу между «Торино» и «Ювентусом» задерживается из‑за столкновения фанатов, сообщает Sky Sport Italia.

Перед началом туринского дерби возле стадиона произошла драка. Один из болельщиков «старой синьоры» получил травму и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Ультрас «Ювентуса» попросили команду не выходить на поле и начали покидать стадион.

Встреча должна была начаться в 21:45 по московскому времени. Как сообщает источник, стартовый свисток прозвучит в 22:45.

«Торино» набрал 44 очка после 37 туров и занимает 13‑е место в таблице Серии А, «Ювентус» (68 очков) располагается на шестой строчке.

Прямые трансляции матчей чемпионата Италии смотрите на телеканалах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.