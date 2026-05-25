Легионер "Спартака" оценил прошедший сезон

Прошедший сезон был сложным для московского "Спартака", но есть радость, что он закончился победой в Фонбет - Кубке России. Об этом ТАСС рассказал аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьэль Барко.

"Думаю, что сезон, конечно, был очень сложным. Но то, что он закончился таким образом, - радостно. Сейчас мы все немного устали, нужно хорошо отдохнуть, и я уверен, что мы хорошо подойдем к следующему сезону", - сказал Барко.

В прошедшем сезоне "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграл Кубок России.