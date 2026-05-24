Футболист "Спартака" Солари не понял, как сломал Кубок России

Аргентинский полузащитник "Спартака" Пабло Солари не понял, как смог сломать трофей за победу в Фонбет - Кубке России по футболу. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Не знаю, как сломал кубок. Очень рад и доволен победой", - отметил аргентинец.

В суперфинале красно-белые обыграли "Краснодар" в серии пенальти (4:3). Основное время завершилось со счетом 1:1.

Трофей разбился в руках Солари во время празднования у трибуны после окончания матча.