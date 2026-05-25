Рахимов высказался о работе Карседо в «Спартаке»

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов в эфире «Матч ТВ» высоко оценил уровень работы Хуана Карлоса Карседо во главе московского «Спартака».

В воскресенье «Спартак» под руководством Карседо завоевал Кубок России, обыграв в «Лужниках» «Краснодар» (1:1, по пенальти — 4:3).

— Весной «Спартак» совершенно поменялся. Если говорить о целом сезоне, то он был неровный. Но весеннюю часть они провели на очень хорошем уровне. Мы увидели какие‑то новые детали в тактическом построении игры, когда они владели мячом. Мы понимаем, что Барко — это футболист, который может создать определенное преимущество. Также Солари заиграл на совсем другом уровне, — сказал Рахимов в эфире программы «Громко» на канале «Матч ТВ».

Карседо возглавил «Спартак» в январе этого года.