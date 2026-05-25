Главный тренер «Интер Майами» объяснил замену Месси

Главный тренер «Интер Майами» Гильермо Хойос назвал причины замены нападающего Лионеля Месси по ходу матча регулярного чемпионата MLS против «Филадельфии».

«Интер Майами» одержал победу со счетом 6:4. 38‑летний Месси вышел в стартовом составе и сделал две голевых передачи, но на 73‑й минуте был заменен.

— Насколько мне известно, у нас пока нет информации по этому поводу, но он действительно был уставшим. Это была усталость. Он устал, поле было тяжелым. И если есть сомнения, то всегда лучше не рисковать, — приводит слова тренера ESPN.

Месси включен в состав сборной Аргентины на чемпионат мира, который пройдет c 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Аргентинцы — действующие чемпионы мира. Команда Месси сыграет в группе J со сборными Алжира, Австрии и Иордании.

