Юран возглавил «СКА-Хабаровск»

Сергей Юран назначен на пост главного тренера футбольного клуба "СКА-Хабаровск". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт со специалистом рассчитан на один год. Юран во второй раз возглавил "СКА-Хабаровск", ранее он был тренером клуба с 2020 по 2022 год.

Юрану 56 лет, последним местом его работы был турецкий "Серик Беледиеспор", который он возглавлял с 1 июля по 29 октября 2025 года. Прежде Юран работал в тренерском штабе московского "Спартака", возглавлял московский "Алмаз", ставропольское "Динамо", латвийский "Диттон", эстонский ТФМК, ярославский "Шинник", казахстанский "Локомотив", азербайджанский "Симург", новосибирскую "Сибирь", калининградскую "Балтику", армянский клуб "Мика", красногорский "Зоркий", подмосковные "Химки" и "Пари Нижний Новгород".