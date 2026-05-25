ЦСКА повторил два клубных антирекорда

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», это стало повторением наихудшего результата клуба — в сезоне-2000 армейцы также смогли не пропустить лишь в 7 играх РПЛ.

© Спорт уик-энд

Кроме того, в прошедшем розыгрыше Премьер-лиги красно-синие одержали лишь одну крупную победу (над «Рубином» в 4-м туре со счетом 5:1), повторив антирекорд 1994 года.

ЦСКА по итогам сезона набрал 51 очко и занял 5-е место. Москвичи заканчивали сезон под руководством Дмитрия Игдисамова, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки Фабио Челестини за три тура до конца.