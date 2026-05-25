Позор «Атлетико» и слезы в АПЛ. Что происходит в европейском футболе

В Англии попрощались с легендами и «Вест Хэмом», «Сандерленд» попал в ЛЕ. «Милан» и «Юве» – без ЛЧ, клуб второй лиги взял Кубок Португалии!

Европейский футбольный сезон готовится к перерыву: на этих выходных сыграли последние туры в Англии, Испании и Италии, а в Германии и Франции состоялись финалы кубков. Много интересного произошло и за пределами топ-5. Например, сумасшедший результат в Кубке Португалии. Обо всём — в дайджесте.

Англия: рекорд Бруну, проводы Гвардиолы и Салаха, «Челси» остался без еврокубков

«Арсенал» выиграл первый матч в ранге действующего чемпиона Англии — одолел «Кристал Пэлас» (2:1). Правда, едва не упустил победу на последних минутах: в компенсированное время судья отменил гол Гессана из-за офсайда. «Ньюкасл» проиграл «Фулхэму» (0:2).

«Тоттенхэм» всё же спасся. На 43-й минуте Пальинья добил мяч в створ после подачи углового, а в концовке зарешал Кински-младший: на последних минутах вытащил опасный удар Джорджа. В параллельном матче «Вест Хэм» разгромил «Лидс», однако всё равно отстал от команды Роберто Де Дзерби на два очка.

Салах в последнем матче за «Ливерпуль» побил рекорд Джеррарда по ассистам в АПЛ — у египтянина 93 передачи. Но победить мерсисайдцы не смогли: на гол Джонса через пять минут пришёл ответ от Шаде. Кевин мог оформлять дубль, однако пробил выше ворот из опасной позиции. В концовке «Энфилд» под аплодисменты проводил не только Мохамеда, но и Робертсона — шотландец тоже покидает клуб. В следующем сезоне «Ливерпуль» всё же сыграет в Лиге чемпионов, однако уже без многолетних лидеров.

«Челси» в следующем сезоне останется без еврокубков, а вот «Сандерленд» будет участвовать в Лиге Европы. Победный мяч на счету защитника лондонцев — Гюсто срезал мяч в свои ворота после удара Бробби. Палмер вскоре сократил отставание, и, может, гости смогли бы отыграться, но на 62-й был удалён Фофана. Хозяева удержали результат и едва не забили третий, а «Челси» окончательно потонул.

Последний матч для Пепа в «Манчестер Сити» — в ближайшее время каталонец будет отдыхать от футбола и, возможно, попивать вино вместе с Клоппом. «Вилла», окрылённая недавним триумфом в Лиге Европы, перевернула игру после пропущенного от Семеньо. Выйдя на второй тайм, Уоткинс оформил дубль. На 90-й минуте Фоден, любимчик Гвардиолы, мог спасти «Сити» от поражения, однако залез в офсайд перед голом. На этом завершилась манчестерская история не только для Пепа, но и для Стоунза с Силвой — они тоже будут искать новое рабочее место.

«Борнмуту» совсем не повезло. Существовала возможность пробиться в Лигу чемпионов с шестого места, но для этого нужны были поражение «Астон Виллы» и победа «Ливерпуля». Более того, команда могла сыграть дополнительный матч с экс-чемпионами за еврокубковое место, но там должно было совпасть слишком много условий (например, клубы должны были сравняться по разнице голов). Ничего из этого не произошло. Сам же «Борнмут» сыграл вничью и проводил Андони Ираолу, в следующем сезоне тренировать команду будет Марко Розе. А где окажется испанец? Намекают, что он может сменить Арне Слота.

Бруну Фернандеш побил рекорд АПЛ по голевым передачам за сезон. На 33-й минуте португалец подал в штрафную, где Доргу головой закинул мяч в створ. Для Бруну это 21-й ассист. Установив достижение, хавбек перестал бояться бить по воротам: на 48-й положил в дальний угол. Ещё отличился Мбемо. Так манкунианцы добились разгромной победы и отправили соперника в Лигу конференций, хотя при ином результате «Брайтон» мог выйти в ЛЕ.

Испания: Левандовски забил в последнем матче за «Барсу», а Карвахаль отметился голевой

«Сельта» обыграла «Севилью» благодаря голу Мориба (1:0) и вышла в Лигу Европы. Ещё один участник еврокубков следующего сезона — «Хетафе». «Антифутбольная» машина Бордаласа справилась с «Осасуной» (1:0) и сыграет в Лиге конференций. «Жирона» потеряла очки с «Эльче» (1:1) и вылетела в Сегунду. А ведь в составе клуба числятся ван де Бек, Лемар, Стуани, Витсель и другие именитые футболисты.

«Барселона» после чемпионства продолжает раздавать очки бедным. На 61-й минуте Левандовски открыл счёт в своём финальном матче за клуб, но за 10 минут хозяева вырвались вперёд. А в компенсированное время последний гвоздь вбил Гвидо Родригес, выиграв подбор. При этом каталонцы вышли вполне боевым составом, Ханс-Дитер Флик обошёлся без экспериментов.

Карвахаль классно попрощался с «Реалом»: на 12-й минуте вырезал фантастическую передачу на ход Гонсало Гарсии, после чего форвард открыл счёт. Позже у мадридцев отметились Беллингем, Мбаппе и Диас, а юный Питарч оформил ассистентский дубль. Таким же дублем отметился Иньяки Уильямс, он отдал голевые на оба гола «Атлетика».

Диего Симеоне громко завершил сезон. «Атлетико» мог закончить его в топ-3 Ла Лиги: достаточно было не проиграть «Вильярреалу», над которым висели два поражения подряд. Не справились: мадридцы пропустили пять мячей. Единственный светлый момент: Гризманн отметился передачей в последнем матче за мадридцев, успешно подав угловой на Пубиля. Также гол забил Парехо, он уйдет из «Вильярреала» этим летом.

Италия: «Рома» и «Комо» – в Лиге чемпионов, спасение «Лечче»

«Интер» сыграл результативную ничью с «Болоньей» (3:3). Конте одолел «Удинезе» в последнем матче с «Наполи» (1:0). «Лацио» одержал волевую победу во встрече с «Пизой» (2:1).

Завершилась битва за Лигу чемпионов. «Рома» переиграла «Верону»: Эль-Шаарави забил в своём последнем матче за команду, Дибала отдал голевую (возможно, он тоже покинет Рим летом), и столичный клуб занял третье место в Серии А.

А «Милан» феерически слил путёвку в турнир: забил уже на второй минуте, но в итоге вчистую уступил «Кальяри». Могло закончиться разгромом, гости выглядели очень хорошо. Вместо «Милана» на четвёртое место поднялся «Комо»: команда Фабрегаса уничтожила «Кремонезе», у которого аж три удаления за матч (правда, две красные показали игрокам на скамейке).

«Ювентус» же начал туринское дерби с задержкой в час — перед матчем случились столкновения между фанатами. Однако команда Лучано Спаллетти уже после перерыва знала, что пролетает мимо ЛЧ: у «Комо» всё равно преимущество по личным встречам, выше пятого места подняться было нельзя. Хотя радоваться реально нечему: даже не завершили сезон принципиальной победой (2:2).

Ещё одна интрига последнего тура: какая команда третьей вылетит в Серию В? Этим клубом оказался «Кремонезе» Джейми Варди — хозяева разгромно проиграли «Комо» (1:4) и остались на 18-м месте. «Лечче» же в параллельном матче удержал победу во встрече с «Дженоа». Генуэзцы один раз сумели пробить голкипера Фальконе, но из-за офсайда взятие ворот отменили.

Германия: хет-трик Кейна в финале Кубка

«Бавария» снова выиграла все трофеи в Германии. Гарри Кейн придушил «Штутгарт» хет-триком в финале Кубка. Первый мяч вонзил, откликнувшись на навес Олисе. Второй — ударом в дальний нижний угол из центра штрафной. А третий, похоронный, пришёл с пенальти. Между прочим, для мюнхенцев это первая победа в турнире за шесть лет. Кажется, «Бавария» радовалась этому трофею даже больше, чем салатнице в Бундеслиге.

Франция: «Ланс» впервые выиграл Кубок

«Ланс» упустил шанс на чемпионство в Лиге 1, но всё же не остался без трофея — в финале Кубка Франции одолел «Ниццу», впервые выиграв турнир. Команде Франка Эза тоже был необходим трофей: в чемпионате ещё не спаслись от вылета, могли частично искупить вину в глазах болельщиков. Однако «Ланс» победил на классе, Флорьян Товен ещё в первом тайме оформил 1+1. Победа «кроваво-золотых» также вывела «Монако» в Лигу конференций, а «Ренн» подняла в Лигу Европы. Вот это помогли!

Одной строкой