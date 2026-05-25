Легионер "Спартака" не вполне удовлетворен сезоном

Полузащитник "Спартака" Жедсон Фернандеш подвёл итог сезона 2025/2026 в исполнении команды.

Красно-белые заняли четвёртое место в Российской Премьер-Лиге и выиграли Кубок России. По словам Жедсона, в чемпионате спартаковцы хотели занять более высокое место.

"Отличные эмоции от победы. Теперь нам нужно хорошо отдохнуть, провести время с семьями. Я бы сказал, что удовлетворён сезоном, потому что мы завоевали трофей. Но не полностью, потому что в чемпионате мы хотели быть выше", — отметил Фернандеш в беседе с ТАСС.

В сезоне 2025/26 Жедсон провёл 36 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.