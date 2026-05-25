«Ростов» подколол «Спартак»

Пресс-служба «Ростова» опубликовала в телеграм-канале фотографию трофея Фонбет Кубка России, подписав снимок следующим образом:

«Не разбили его за целых 12 лет! Умеем бережно хранить всё самое ценное для клуба».

Жёлто-синие выигрывали второй по значимости российский турнир в сезоне-2013/2014.

Ранее вингер «Спартака» Пабло Солари, позируя на камеру с трофеем Кубка России, поднял его над головой, после чего от кубка отвалилась нижняя часть. Красно-белые стали победителями турнира, обыграв в Суперфинале «Краснодар».

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).