Холанд получил очередную «Золотую бутсу» АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд получил третью в карьере «Золотую бутсу» английской Премьер-лиги — индивидуальную награду лучшего бомбардира чемпионата Англии. В сезоне-2025/2026 норвежец 27 голов в 35 матчах АПЛ. Также на его счету восемь результативных передач.

В гонке бомбардиров Холанд опередил бразильского форварда «Брентфорда» Игора Тьяго (22 гола) и одноклубника Антуана Семеньо (17).

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Ранее он выигрывал «Золотую бутсу» в сезонах-2022/2023 и 2023/2024. В сезоне-2024/2025 лучшим бомбардиром стал форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.