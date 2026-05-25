Гендир "Спартака" прокомментировал уход Заболотного

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов прокомментировал уход из команды нападающего Антона Заболотного.

Ранее стало известно, что игрок не будет активировать опцию продления контракта с форвардом, и он покинет красно-белых по завершении сезона 2025/2026. В начале мая стало известно об обнаружении у футболиста положительной допинг-пробы.

"Уход Заболотного из клуба не имеет никакой связи с допингом. Мы очень благодарны Антону за его профессионализм. Когда новый тренерский штаб познакомился с Антоном, он сказал, что этот человек нужен нам на поле и в раздевалке. Никакой связи с допингом тут нет", — отметил Некрасов в беседе с Metaratings.

Антон Заболотный в сезоне 2025/2026 провёл за "Спартак" 16 матчей, в которых отметился 3 результативными передачами.