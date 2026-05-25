Россиянин Пруцев бесплатно покинет «Црвену Звезду»

Егор Пруцев бесплатно покинет «Црвену Звезду» и подпишет 3-летний контракт с «Дюнкерком» из Лиги 2 («Mash на спорте»)
Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев продолжит карьеру в Лиге 2.
По информации «Mash на спорте», 23-летний россиянин подпишет трехлетний контракт с «Дюнкерком» с зарплатой около 150 тысяч евро в год. При этом Пруцев отказал «Войводине», которая три месяца вела переговоры с Егором и его агентом.
Отмечается, что Пруцев покинет «Црвену Звезду» бесплатно, так как его контракт с клубом истекает 30 мая.
Большую часть сезона-2025/26 Пруцев провел в аренде в ОФК.
