Кокорин интересен четырем клубам РПЛ

Кокорин интересен «Акрону», «Оренбургу», «Родине» и «Динамо» Махачкала. После ухода Дзюбы реальнее всех вариант с тольяттинским клубом (Sport Baza)
Александр Кокорин может вернуться в Россию. Интерес к 35-летнему нападающему проявляют четыре клуба Мир РПЛ.
По информации Sport Baza, подписать форварда не против «Оренбург», «Акрон», махачкалинское «Динамо» и «Родина». Наибольшую активность проявляет московская команда, однако там пока не уверены, что возрастной игрок впишется в стратегию клуба со ставкой на молодых футболистов. После ухода Артема Дзюбы более реальным стал вариант с «Акроном».
Последним клубом в карьере Кокорина был «Арис», который он покинул по окончании сезона. За него нападающий провел 115 матчей и забил 34 мяча. В 2023 году россиянин выиграл с клубом чемпионат Кипра.
