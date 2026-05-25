Экс-игрок сборной объяснил, почему не считает «Балтику» командой-открытием РПЛ

Экс-нападающий сборной России и «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, кто из клубов его приятно удивил в сезоне РПЛ-2025/2026.

«Не могу сказать, что меня кто-то сильно положительно удивил. Можно выделить «Балтику», но она смазала концовку. Хотя, конечно, они, как команда, которая только вышла и очень долго претендовала на бронзу или место в пятерке, но концовка подвела, чтобы стать командой-открытием сезона. В остальном же все без удивлений. «Зенит» делал все, чтобы победить, «Краснодар» старался испортить им праздник. Так что сказать «Вау» особо некому. «Локомотив» показал себя хорошо, и, не совершая больших ошибок, не проиграв важные матчи, доехали третьими. Думаю, их можно отнести к положительным моментам», — сказал Кирьяков корреспонденту Vprognoze.ru.

«Балтика» по итогам сезона заняла шестое место в РПЛ с 46 очками. «Зенит» набрал 68 очков и стал чемпионом страны. Серебро чемпионата взял «Краснодар» (66 очков). Бронза у «Локомотива» (53 очка).