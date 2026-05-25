Спортивный директор "Спартака" анонсировал летние трансферы

Спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао анонсировал летние трансферы команды.

© ФК "Спартак"

В сезоне 2025/2026 красно-белые заняли 4-е место в Российской Премьер-Лиге, а также выиграли Кубок России.

"Конечно, сейчас я работаю над новыми трансферами для "Спартака". Пока не будем говорить, какие позиции намерены усиливать", — отметил Кахигао в беседе с Metaratings.

В зимнее трансферное окно к "Спартаку" присоединился один новый футболист — полузащитник Владислав Саусь, перешедший из "Балтики" за 3,8 млн евро.