В «Акроне» отреагировали на слухи об интересе к Кокорину

В тольяттинском «Акроне» прокомментировали информацию о заинтересованности команды в подписании контракта с бывшим нападающим греческого «Ариса» Александром Кокориным.

В пресс-службе российской команды отметили, что для начала клубу необходимо определиться с кандидатурой главного тренера.

«Первоочередной задачей руководства и спортивного блока в ближайшие недели является формирование тренерского штаба команды. «Акрон» будет активен на трансферном рынке, но для начала необходимо определиться с новым наставником», — цитирует пресс-службу клуба «Чемпионат».

Ранее Кокорин сыграл свой последний матч за «Арис». После этого генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил о желании обсудить будущее российского нападающего.