Полузащитник «Краснодара» высказался о поражении от «Спартака»

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто заявил «Матч ТВ», что команда выглядела лучше «Спартака» в Суперфинале FONBET Кубка России.

В воскресенье «Краснодар» уступил «Спартаку» в серии послематчевых пенальти (3:4). Основное время матча закончилось со счётом 1:1.

— Ходит мнение, что после матча с «Динамо», после которого в чемпионской гонке все стало понятно, «Краснодар» психологически не смог подготовиться к Суперфиналу. Согласны?

— Результат матча против «Спартака» — 1:1. Да, проиграли по пенальти. Любая команда может проиграть в серии послематчевых ударов. Конечно, мы огорчены этим, но в матче против «Динамо» сработало так, что ты можешь выиграть прошлую игру и проиграть следующую.

Мне кажется, что в Суперфинале мы выглядели лучше. Да, можно сказать, что в первом тайме мы выглядели не так хорошо, но во втором показали хорошую игру, сравняли счет и даже могли забить второй гол. Проиграли по пенальти, но любой футболист может промахнуться, не забить свой удар. В футболе так устроено, — сказал Аугусто «Матч ТВ».