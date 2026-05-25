Полузащитник «Краснодара» высказался о поражении от «Спартака»

Полузащитник «Краснодара» Аугусто о поражении от «Спартака»: «Мы выглядели лучше. В серии пенальти каждый может промахнуться»
Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто заявил «Матч ТВ», что команда выглядела лучше «Спартака» в Суперфинале FONBET Кубка России.
В воскресенье «Краснодар» уступил «Спартаку» в серии послематчевых пенальти (3:4). Основное время матча закончилось со счётом 1:1.
— Ходит мнение, что после матча с «Динамо», после которого в чемпионской гонке все стало понятно, «Краснодар» психологически не смог подготовиться к Суперфиналу. Согласны?
— Результат матча против «Спартака» — 1:1. Да, проиграли по пенальти. Любая команда может проиграть в серии послематчевых ударов. Конечно, мы огорчены этим, но в матче против «Динамо» сработало так, что ты можешь выиграть прошлую игру и проиграть следующую.
Мне кажется, что в Суперфинале мы выглядели лучше. Да, можно сказать, что в первом тайме мы выглядели не так хорошо, но во втором показали хорошую игру, сравняли счет и даже могли забить второй гол. Проиграли по пенальти, но любой футболист может промахнуться, не забить свой удар. В футболе так устроено, — сказал Аугусто «Матч ТВ».
