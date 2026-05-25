Как футболисты ломали кубки России

24 мая 2026 года московский "Спартак" обыграл "Краснодар" в суперфинале Кубка России по футболу, в пятый раз в своей истории став победителем этого турнира. Во время празднования успеха на поле столичного стадиона "Лужники" игроки "Спартака" сломали выигранный кубок. Для клуба изготовят новый трофей. ТАСС составил подборку случаев, как клубы ломали трофей.

ЦСКА

12 мая 2002 года на стадионе "Лужники" московский ЦСКА в финале Кубка России нанес поражение санкт-петербургскому "Зениту" со счетом 2:0. В ходе празднования успеха трофей был поврежден. По словам защитника ЦСКА Андрея Соломатина, "после награждения на стадионе я взял кубок в руки, поднял над головой, сделал несколько резких движений, а ручка трофея не выдержала и отвалилась. Уже не помню, кто тогда забрал эту ручку, но точно помню, что заходил в раздевалку в обнимку с трофеем, так как иначе его нести было уже нельзя".

22 мая 2011 года футболисты ЦСКА сломали трофей, полученный за победу в Кубке России. В тот день на стадионе "Шинник" в Ярославле в финале турнира они обыграли владикавказскую "Аланию" со счетом 2:1. В ходе празднования успеха в раздевалке стадиона от трофея отделилась нижняя часть. Это случилось, когда кубок над головой поднял чешский нападающий Томаш Нецид.

"Локомотив"

27 мая 2007 года на стадионе "Лужники" столичный "Локомотив" обыграл в финале Кубка России футбольный клуб "Москва" со счетом 1:0. В ходе празднования успеха у трофея отвалилась нижняя часть. По словам капитана "Локомотива" Дмитрия Лоськова, "только пришли в раздевалку, наполнили шампанским, я его поставил и все треснуло".

16 мая 2010 года на стадионе "Олимп-2" (Ростов-на-Дону) "Зенит" обыграл в финале Кубка России новосибирскую "Сибирь" и получил трофей. Через несколько дней при показе его болельщикам в Санкт-Петербурге стало заметно, что целостность кубка нарушена. По словам начальника команды Владислава Радимова, полузащитник Роман Широков передавал трофей вратарю Вячеславу Малафееву, "и по пути он развалился на две половины".

25 июля 2020 года игроки "Зенита" сломали крышку трофея, полученного за победу в Кубке страны. В тот день на стадионе "Екатеринбург-Арена" в финале турнира они обыграли подмосковные "Химки" со счетом 1:0. Перед началом командного фотографирования крышка кубка упала на газон и разбилась, футболисты не смогли ее подхватить.

О трофее

Кубок России - переходящий трофей. Клуб должен вернуть его в РФС не позднее чем за месяц до финала следующего розыгрыша. На вечное хранение кубок передается в том случае, если команда выигрывает его три раза подряд или пять раз в общей сложности (в таком случае РФС изготавливает новый трофей). "Спартак" 24 мая стал четвертым клубом, получившим кубок на вечное хранение (после "Локомотива", ЦСКА и "Зенита"). Для команды будет изготовлен новый трофей вместо сломанного.

Трофей Кубка России изготавливается на Гусевском хрустальном заводе им. Мальцова (г. Гусь-Хрустальный, Владимирская обл.) из хрусталя и серебра.