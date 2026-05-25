Сперцян подвел личные итоги сезона

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о личных достижениях в Мир Российской Премьер-Лиге. В 30 матчах РПЛ у полузащитника 30 результативных действий (13 забитых мячей и 17 голевых передач).

«Гордость за такой личный результат сезона, но ещё есть над чем работать. Однако для меня приоритет — команда. Речь должна быть не о личных голах и передачах, а о результатах команды. Чуть грустновато», — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» завершил сезон-2025/2026 с серебряными медалями РПЛ и Фонбет Кубка России. В чемпионате «быки» отстали от «Зенита» на два очка, а в Кубке уступили в решающем матче «Спартаку» (1:1, 3:4 (пен.)).