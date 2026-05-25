В "Оренбурге" высказались о возможном подписании Кокорина

В пресс-службе "Оренбурга" прокомментировали для Rusfootball.info информацию о возможном подписании Александра Кокорина.

- Об этой информации слышим впервые, не могу ничего сказать по этому поводу, - сказали в пресс-службе "Оренбурга" для корреспондента Rusfootball.info Даниила Нахлесткина.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Оренбург", "Акрон", махачкалинское "Динамо" и "Родина" заинтересованы в подписании Александра Кокорина. Напомним, что форвард покинул кипрский "Арис" на правах свободного агента.