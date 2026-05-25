Журналист провозгласил крах итальянского футбола

«Ни «Милан», ни «Юве» не сыграют в ЛЧ впервые после ее преобразования в 1992-м. Полный крах – нас достойно представит «Комо» без единого итальянца». Журналист Кришитьелло об итогах Серии А
Итальянский журналист, директор Sportitalia Микеле Кришитьелло назвал непопадание «Милана» и «Ювентуса» в Лигу чемпионов крахом итальянского футбола.
По итогам сезона «Милан» и «Ювентус» заняли, соответственно, 5-е и 6-е места в турнирной таблице Серии А. Ни один из клубов не сыграет в Лиге чемпионов впервые после преобразования турнира в 1992 году.
«Впервые ни «Милан», ни «Юве» не будут участвовать в Лиге чемпионов. При новом формате – с сезона-1992/93 – по крайней мере один из них всегда участвовал в турнире. Полный крах итальянского футбола. Мы будем достойно представлены «Комо», в котором не играет ни одного итальянца», – написал Кришитьелло.
