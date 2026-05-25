Журналист провозгласил крах итальянского футбола

Итальянский журналист, директор Sportitalia Микеле Кришитьелло назвал непопадание «Милана» и «Ювентуса» в Лигу чемпионов крахом итальянского футбола.

По итогам сезона «Милан» и «Ювентус» заняли, соответственно, 5-е и 6-е места в турнирной таблице Серии А. Ни один из клубов не сыграет в Лиге чемпионов впервые после преобразования турнира в 1992 году.