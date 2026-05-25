Экс-игрок "Краснодара" высказался о возможном переезде Сперцяна в Европу

Экс-игрок "Краснодара" Юрий Газинский оценил возможность перехода полузащитника "быков" Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

© ФК "Краснодар"

"Эдик — взрослый парень и в окружении людей, которые могут подсказать. Принимать решение нужно ему только самому. Он провёл качественный сезон и заслужил поехать играть в Европу", - сказал Газинский "Чемпионату".

В сезоне-2025/26 Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 42 матча и записал на свой счет 14 забитых мячей и 18 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 25 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. На счету Сперцяна 40 матчей в составе сборной Армении и 11 забитых голов.