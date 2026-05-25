«Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок на берегах Волги

По информации ряда источников, Нижний Новгород рассматривается в качестве основного кандидата на проведение матча за Суперкубок России, запланированного на 18 июля.

© Спорт уик-энд

За трофей будут бороться действующий чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак».

Отметим, что если финал Кубка России начиная с 2022 года неизменно проводится в столичных «Лужниках», то матч за Суперкубок остается кочующим и в этом смысле делает более объективной борьбу соперников, ни один из которых не получает преимущество домашней арены.

В прошлом году обладателем Суперкубка России стал ЦСКА, который победил «Краснодар» (1:0) в Казани.