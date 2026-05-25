Эксперт Бубнов подшутил над Дзюбой

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о покинувшем тольяттинский «Акрон» нападающем Артёме Дзюбе. Бубнов в шутку назвал форварда человеком, который лучше всех остальных склеивает команды. Дзюба ранее выступал за московский «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит».

— Нобель, знаешь, кто лучше всех склеивает команды?

— Кто?

— Как ты считаешь?

— Тренер?

— Я имею в виду из игроков. Фамилию назови.

— В «Спартаке?

— Вообще! Из действующих игроков. Лучше него никто не склеивает!

— Дзюба?

— Дзюба, да. Сейчас он ушёл, склеил «Акрон» и в «Родину» ушёл. Клеить (смеётся), — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».