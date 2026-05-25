Булыкин высказался о будущем тренера в «Краснодаре»

Руководство «Краснодара» даст время главному тренеру Мураду Мусаеву, чтобы исправить ошибки после поражения в Суперфинале FONBET Кубка России и второго места в чемпионате страны, заявил «Матч ТВ» бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин.

В воскресенье «Краснодар» проиграл московскому «Спартаку» в Суперфинале Кубка России по футболу (1:1, по пенальти — 4:3). В МИР РПЛ «быки» финишировали на второй строчке.

— Могут ли сменить Мусаева в «Краснодаре»? Или были допущены не самые большие ошибки?

— Это зависит от руководства. Если они ставили целью золотой дубль и не выполнили ее, то, конечно, будут претензии. Но, учитывая, что он уже там давно, думаю, ему дадут время исправиться. Все‑таки он знает команду. Сейчас надо сделать пару‑тройку трансферов и подпустить молодежь. Потому что не нравится болельщикам, когда играют по восемь легионеров. Все хотят, чтобы было по восемь россиян: болеть, поддерживать и видеть, как свои играют и бьются за свой клуб. Поэтому, думаю, что Мусаева еще оставят и дадут ему шанс. Но очень интересно, какую стратегию выберет «Краснодар» на следующий сезон, — сказал Булыкин «Матч ТВ».