Легионер "Спартака" назвал лучшего игрока и тренера сезона

Форвард "Спартака" Манфред Угальде выделил лучшего игрока и тренера по итогам сезона.

По словам Угальде, Барко - лучший игрок сезона, а Карседо - лучший тренер.

- Кто лучший игрок сезона в чемпионате? На мой взгляд, Барко. Он очень важен для "Спартака". У него хорошая статистика. Барко хорошо провёл весь сезон. Кто лучший тренер сезона? Наш тренер. Хуан Карседо с нами полгода – и уже завоевал Кубок, - приводит слова Угальде Metaratings.

Эсекьель Барко в сезоне-2025/26 провел за московский "Спартак" во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет восемь забитых мячей и девять результативных передач.

Хуан Карседо стал главным тренером красно-белых в январе текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе". Под его руководством столичный клуб занял четвертое место в Российской Премьер-Лиге, а также завоевал Кубок России, одержав победу в Суперфинале турнира над "Краснодаром".