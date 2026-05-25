Спортдир "Спартака" назвал задачи команды на следующий сезон

Спортдир "Спартака" Франсис Кахигао назвал задачи команды на следующий сезон.

"Следующая задача "Спартака" — выиграть РПЛ в следующем сезоне. Мы должны вернуться на первое место", - сказал Кахигао "РБ Спорт".

Вчера, 24 мая, московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России со счетом 1:1 (4:3 - пен.).

Напомним, что команда Хуана Карседо заняла четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка в 30 встречах. Столичный клуб отстал от "Локомотива", который занял третье место, на один балл.