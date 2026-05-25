Нападающий Альварес не будет продлевать контракт с «Атлетико»

Аргентинский нападающий Хулиан Альварес отказался продлевать контракт с мадридским «Атлетико» и заинтересован в переходе в «Барселону», сообщает Marca.

По данным источника, 26‑летний форвард отклонил предложение «Атлетико» о пролонгировании соглашения с зарплатой в 10 миллионов евро, что сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком команды.

Альварес ищет более перспективный проект, чем тот, который, по его мнению, может предложить ему «Атлетико». В частности, аргентинец проявляет интерес к «Барселону». Отмечается, что мадридцы не отпустят игрока менее чем за 150 млн евро.

Действующий контракт Альвареса рассчитан до лета 2030 года. В завершившемся сезоне он провел за «Атлетико» 49 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал девять голевых передач.