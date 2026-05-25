Дембеле высказался о главном тренере ПСЖ

Дембеле об Энрике: «С его приходом в «ПСЖ» я взял на себя больше ответственности. Выдающийся тренер – надеемся, он останется здесь надолго»
Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о главном тренере парижан Луисе Энрике.
«Нельзя сказать наверняка, в чем секрет Луиса Энрике. Он тренер высочайшего уровня, и мы убедились в этом в «Барселоне», а теперь и в «ПСЖ». У него четкое видение, и он старается донести его до всей команды. У него много энергии, вы можете заметить это на пресс-конференциях. Он прекрасный тренер, выдающийся специалист, и мы надеемся, что он останется в «ПСЖ» надолго. Луис Энрике сказал мне, что я должен подавать пример как на поле, так и за его пределами. Я часто задавал себе вопросы, и с его приходом я взял на себя гораздо больше ответственности», – сказал Дембеле в интервью M6.
