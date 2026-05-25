Ни один игрок "Реала" не попал в заявку сборной Испании на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил итоговую заявку из 26 футболистов на чемпионат мира 2026 года. И в нем не оказалось ни одного игрока одного из ведущих клубов страны - мадридского "Реала".
В итоговый состав попали футболисты из 13 различных клубов, при этом наибольшее представительство получила "Барселона" - сразу 8 игроков. Также в заявку вошли представители английских, французских и немецких клубов.
Полный состав сборной Испании на ЧМ-2026
Вратари: Жоан Гарсия ("Барселона"), Унай Симон ("Атлетик") и Давид Райя ("Арсенал").
Защитники: Пау Кубарси, Эрик Гарсия (оба - "Барселона"), Маркос Льоренте, Марк Пубиль (оба - "Атлетико"), Марк Кукурелья ("Челси"), Алехандро Гримальдо ("Байер"), Эмерик Лапорт ("Атлетик") и Педро Порро ("Тоттенхэм").
Полузащитники: Гави, Педри, Даниэль Ольмо (все - "Барселона"), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба - "Арсенал"), Фабиан Руис ("ПСЖ") и Родри ("Манчестер Сити").
Нападающие: Ферран Торрес, Ламин Ямаль (оба - "Барселона"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Алекс Баэна ("Атлетико"), Виктор Муньос ("Осасуна"), Борха Иглесиас ("Сельта") и Йереми Пино ("Кристал Пэлас").
На групповом этапе сборная Испании сыграет с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.