Ни один игрок "Реала" не попал в заявку сборной Испании на ЧМ

В заявку сборной Испании на чемпионат мира 2026 года не вошел ни один футболист мадридского "Реала".

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил итоговую заявку из 26 футболистов на чемпионат мира 2026 года. И в нем не оказалось ни одного игрока одного из ведущих клубов страны - мадридского "Реала".

В итоговый состав попали футболисты из 13 различных клубов, при этом наибольшее представительство получила "Барселона" - сразу 8 игроков. Также в заявку вошли представители английских, французских и немецких клубов.

Полный состав сборной Испании на ЧМ-2026

Вратари: Жоан Гарсия ("Барселона"), Унай Симон ("Атлетик") и Давид Райя ("Арсенал").

Защитники: Пау Кубарси, Эрик Гарсия (оба - "Барселона"), Маркос Льоренте, Марк Пубиль (оба - "Атлетико"), Марк Кукурелья ("Челси"), Алехандро Гримальдо ("Байер"), Эмерик Лапорт ("Атлетик") и Педро Порро ("Тоттенхэм").

Полузащитники: Гави, Педри, Даниэль Ольмо (все - "Барселона"), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба - "Арсенал"), Фабиан Руис ("ПСЖ") и Родри ("Манчестер Сити").

Нападающие: Ферран Торрес, Ламин Ямаль (оба - "Барселона"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Алекс Баэна ("Атлетико"), Виктор Муньос ("Осасуна"), Борха Иглесиас ("Сельта") и Йереми Пино ("Кристал Пэлас").

На групповом этапе сборная Испании сыграет с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.