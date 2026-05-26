Опубликован рейтинг самых подорожавших игроков РПЛ

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных ценников у футболистов Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, обновился и рейтинг самых подорожавших футболистов.

Лидером по этому показателю стал полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк. В топ-3 также вошли полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и футболтст «Зенита» Педро.

Топ-10 самых подорожавших игроков РПЛ:

Матвей Кисляк (ЦСКА) — € 25 млн + € 5 млн;

Алексей Батраков («Локомотив») — € 28 млн + € 3 млн;

Педро («Зенит») — € 20 млн + € 3 млн;

Никита Кривцов («Краснодар») — € 7,5 млн + € 2.5 млн;

Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — € 17 млн + € 2 млн;

Эсекьель Барко («Спартак») — € 16 млн + € 2 млн;

Диего Коста («Краснодар») — € 12 млн + € 2 млн;

Станислав Агкацев («Краснодар») — € 12 млн + € 2 млн;

Кирилл Данилов (ЦСКА) — € 2,5 млн + € 1 млн;

Максим Глушенков («Зенит») — € 15 млн + € 1 млн.

Напомним, чемпионом завершившегося сезона РПЛ стал «Зенит». А Фонбет Кубок России завоевал «Спартак».