ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником

Пресс-служба ЦСКА объявила, что контракт защитника команды Матвея Лукина был автоматически продлён до 1 июня 2029 года. Российский футболист выступает за ЦСКА с 2023-го. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лукина в € 4 млн.

«Контракт Матвея Лукина продлён! Было выполнено условие автоматического продления договора, заключённого в марте 2025 года. Благодаря определённому количеству сыгранных матчей соглашение было пролонгировано до 1 июня 2029 года. В текущем сезоне Матвей провел 18 матчей в чемпионате России и девять игр в Кубке страны. Желаем Матвею новых побед в составе ПФК ЦСКА!» — сказано в сообщении пресс-службы армейцев.