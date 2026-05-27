Экс-вратарь «Краснодара» назвал лучшую команду прошлого сезона РПЛ

Экс-вратарь "Краснодара" Илья Абаев назвал "Зенит" лучшей командой прошедшего сезона в РПЛ.

"Я думаю, что лучшая команда сезона определяется по ходу турнира. Его выиграл "Зенит", поэтому назову этот клуб. Хотелось бы назвать "Краснодар", но, к сожалению, они упустили и чемпионство, и Кубок", - сказал Абаев "РБ Спорт".

В 30 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал победу над "Ростовом" на выезде со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Александр Соболев, реализовавший одиннадцатиметровый удар. По итогам сезона петербуржцы стали чемпионами России, а "Краснодар" завоевал серебряные медали, проиграв в предпоследнем туре "Динамо" 1:2, бронзовые медали ушли в копилку московского "Локомотива".