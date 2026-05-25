«Ахмат» подписал легионера

Грозненский "Ахмат" подписал нападающего.

- Грозненский "Ахмат" и албанский клуб "Фламуртари" пришли к соглашению о переходе в чеченскую команду нападающего Эральда Максути. Контракт с игроком подписан сроком на четыре года, - сообщает пресс-служба грозненцев.

В сезоне-2025/26 Эральд Максути провел за албанский "Фламуртари" 35 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 12 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость левого вингера в 300 тысяч евро. Ранее он выступал за сборную Албании до 21 года, в мае футболисту исполнилось 22 года.