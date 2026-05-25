Интервью вратаря «Тоттенхэма» прервали ради награждения «Арсенала»

Интервью игрока «Тоттенхэма» Антонина Кински-младшего было прервано, чтобы показать церемонию поднятия трофея Премьер-лиги «Арсеналом».

«Шпоры» обыграли «Эвертон» (1:0) в 38-м туре АПЛ, тем самым сохранив прописку в чемпионате. Лондонский клуб закончил сезона на 17-м месте в Премьер-лиге. Чемпионом стал «Арсенал», противник «Тоттенхэма» по лондонскому дебри.

Журналистка, бравшая интервью у Кински после победы, прервала разговор в прямом эфире.