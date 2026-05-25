Интервью вратаря «Тоттенхэма» прервали ради награждения «Арсенала»

Бравшая интервью у вратаря «Тоттенхэма» Кински журналистка объявила в эфире, что надо переключиться на вручение трофея «Арсеналу»: «Впереди главный момент»
Интервью игрока «Тоттенхэма» Антонина Кински-младшего было прервано, чтобы показать церемонию поднятия трофея Премьер-лиги «Арсеналом».
«Шпоры» обыграли «Эвертон» (1:0) в 38-м туре АПЛ, тем самым сохранив прописку в чемпионате. Лондонский клуб закончил сезона на 17-м месте в Премьер-лиге. Чемпионом стал «Арсенал», противник «Тоттенхэма» по лондонскому дебри.
Журналистка, бравшая интервью у Кински после победы, прервала разговор в прямом эфире.
«Мне так жаль, я не могу даже позволить задать вам вопрос, потому что «Арсенал» сейчас должен поднять трофей АПЛ. Так что, может быть, вы поделитесь какой-то мудростью вне прямого эфира. Огромное спасибо. Я заберу у вас микрофон. Поздравляю вас еще раз, огромное спасибо, что присоединились к нам. Нам придется поторопиться, потому что впереди главный момент», – сказала журналистка.
