Полузащитник «Барселоны» прокомментировал вызов в сборную Испании

Гави о вызове в сборную Испании на ЧМ-2026: «После всех страданий, падений и подъемов этот ЧМ будет ощущаться иначе. Сделаю все, чтобы мы могли вернуть кубок домой»
Полузащитник «Барселоны» Гави прокомментировал вызов в сборную Испании на ЧМ-2026.
Вчера главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте огласил окончательную заявку на чемпионат мира. Гави год не играл за сборную из-за травмы и операции на колене.
«Мечта сбылась, и я смогу сыграть на своем втором чемпионате мира, представляя свою страну! Он будет ощущаться иначе после всех страданий, падений и подъемов дважды за три года, но я уверяю вас, что сделаю все, что в моих силах, чтобы мы могли вернуть кубок мира домой. Для меня быть в списке из 26 игроков – это большая гордость и честь, и мы хотим сделать так, чтобы вы тоже гордились!» – написал Гави в соцсети.
Лернер Тьен: «В прошлом году на грунте я чувствовал себя потерянным. В этом благодаря Чангу это изменилось»
Моуринью попросил «Реал» подписать креативного и опорного полузащитников. Тренер также хочет усилить центр и правый фланг обороны (As)
Гави о вызове в сборную Испании на ЧМ-2026: «После всех страданий, падений и подъемов этот ЧМ будет ощущаться иначе. Сделаю все, чтобы мы могли вернуть кубок домой»
Лернер Тьен: «В прошлом году на грунте я чувствовал себя потерянным. В этом благодаря Чангу это изменилось»
Моуринью попросил «Реал» подписать креативного и опорного полузащитников. Тренер также хочет усилить центр и правый фланг обороны (As)
Гави о вызове в сборную Испании на ЧМ-2026: «После всех страданий, падений и подъемов этот ЧМ будет ощущаться иначе. Сделаю все, чтобы мы могли вернуть кубок домой»