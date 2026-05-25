Эксперт Бубнов назвал стыковые матчи позорищем

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что переходные игры за право участвовать в Мир РПЛ по итогам сезона-2025/2026 были позорищем из-за судейства. В стыках играли «Динамо» Махачкала с «Ротором» и «Акрон» с «Уралом». Махачкалинцы и тольяттинцы оказались сильнее своих соперников и сохранили за собой места в высшем дивизионе.

«Переходные игры — это позорище. При всём уважении и к «Акрону», и к «Динамо» Махачкала, и к Евсееву, и что Тедеева сняли, там тренером Дзюба уже был. Который достойно попрощался с «Акроном». При всём уважении к этим игрокам и тренерам на самом деле всё то, что судьи сотворили, это позорище», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».