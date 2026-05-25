Игрок "Урала" объявил о завершении карьеры

Защитник "Урала" Егор Филипенко завершает карьеру професионального футболиста.

© ФК "Урал"

Пресс-служба футбольного клуба "Урал" в социальных сетях объявила, что защитник Егор Филипенко завершает карьеру профессионального футболиста.

Филипенко выступал за екатеринбуржцев с 2022 года, ранее он был игроком "Шахтера" Солигорск, "БАТЭ", Маккаби "Тель-Авив", а также выступал за испанскую "Малагу" и московский "Спартак". На его счету 65 матчей в Российской Премьер-Лиге, два забитых мяча и одна результативная передача. В апреле защитнику исполнилось 39 лет.