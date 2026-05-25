Экс-игрок сборной не верит в назначении Игдисамова на пост тренера ЦСКА

Экс-нападающий сборной России и «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера армейцев.

«Навряд ли ЦСКА доверит ему работу главного. Скорее всего, он будет работать в штабе. Но мне хочется сказать: «Руководители, посмотрите на «Зенит», «Краснодар», «Локомотив». Там же всё написано, главные тренеры – российские, отечественные специалисты, которые заняли весь пьедестал. Ну какие еще доказательства нужны, чтобы они поняли, что приглашение зарубежного специалиста пусть и с именем, например, Гаттузо, не имеет смысла. Какой смысл тратить больше деньги? Это очередной раз доказывает недальновидность руководителей таких клубов, как ЦСКА или «Динамо». У вас же есть Березуцкий, Игнашевич», — сказал Кирьяков корреспонденту Vprognoze.ru.

Как ранее сообщалось в СМИ, ЦСКА объявит о назначении Дмитрия Игдисамова на следующей неделе. ЦСКА вёл переговоры со Шварцем, Николичем и Ивичем, но остановился на кандидатуре экс-тренера молодёжки, который привёл ЦСКА к чемпионству в МФЛ-2024.