Экс-футболист «Зенита»: у «Спартака» получается выигрывать только Кубок

Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Хуана Карседо, который заявил, что не мотивировал футболистов перед финальной игрой с «Краснодаром».

«Я согласен с Карседо, который сказал, что не мотивировал футболистов перед игрой с «Краснодаром». Я вообще считаю, что это не совсем правильно, когда говорят, что тренер должен настроить футболистов на сегодняшний или завтрашний матч. Это что такое? Футболист должен быть настроен на каждую игру, потому что он получает зарплату. Что касается настроя, думаю, что это слово применять к тренеру неправильно. У «Спартака» только и получается выигрывать Кубок. Чемпионат не даётся, Кубок выиграли, через четыре года ещё раз возьмут», - сказал Угаров корреспонденту Vprognoze.ru.

24 мая «Спартак» стал обладателем Кубка России, обыграв «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3, в основное время команды сыграли вничью 1:1. В матче за Суперкубок России «красно-белые» сыграют против чемпиона «Зенита».