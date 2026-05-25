Жена вратаря «Вест Хэма» раскритиковала тренера команды

Жена вратаря «Вест Хэма» Альфонса Ареоля раскритиковала Нуну Эшпириту Санту после вылета команды из АПЛ.

«Вест Хэм» занял 18-е место по итогам сезона-2025/26 и вылетел в Чемпионшип впервые с 2011 года. Нуну возглавил команду в сентябре после увольнения Грэма Поттера.

После матча с «Лидсом» (3:0) в заключительном туре АПЛ жена Ареоля Маррион Валетт опубликовала серию сторис, в которых подвела итоги сезона. В одной из них она выложила фото голкипера с трофеем Лиги конференций и подписью: «От трофея до вылета. Спасибо Поттеру за начало сезона и Нуну – за его завершение».

Также Валетт выразила недовольство уменьшением игрового времени Ареоля во второй половине сезона – француз не играл в АПЛ с 31 января.

«Вылетел в начале сезона без всякой причины... После очень неудачного старта провел 20 игр и вдруг: «Мне очень жаль, что ты не играешь в стартовом составе...» – «Почему?» – «Без особой причины, но мне очень жаль», – написала жена Ареоля.

Кроме того, Маррион выложила видео с моментами игры Ареоля за сборную Франции с подписью: