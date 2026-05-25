Жена вратаря «Вест Хэма» раскритиковала тренера команды

«От трофея до вылета. Спасибо Поттеру за начало сезона, а Нуну – за его концовку». Жена Ареоля раскритиковала тренера «Вест Хэма» после вылета команды из АПЛ
Жена вратаря «Вест Хэма» Альфонса Ареоля раскритиковала Нуну Эшпириту Санту после вылета команды из АПЛ.
«Вест Хэм» занял 18-е место по итогам сезона-2025/26 и вылетел в Чемпионшип впервые с 2011 года. Нуну возглавил команду в сентябре после увольнения Грэма Поттера.
После матча с «Лидсом» (3:0) в заключительном туре АПЛ жена Ареоля Маррион Валетт опубликовала серию сторис, в которых подвела итоги сезона. В одной из них она выложила фото голкипера с трофеем Лиги конференций и подписью: «От трофея до вылета. Спасибо Поттеру за начало сезона и Нуну – за его завершение».
Также Валетт выразила недовольство уменьшением игрового времени Ареоля во второй половине сезона – француз не играл в АПЛ с 31 января.
«Вылетел в начале сезона без всякой причины... После очень неудачного старта провел 20 игр и вдруг: «Мне очень жаль, что ты не играешь в стартовом составе...» – «Почему?» – «Без особой причины, но мне очень жаль», – написала жена Ареоля.
Кроме того, Маррион выложила видео с моментами игры Ареоля за сборную Франции с подписью:
«И никакого чемпионата мира в этот раз – спасибо тренеру Нуну».
