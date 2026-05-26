Ибрагимов рассказал, как в «МЮ» отреагировали на его вызов в сборную России

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов рассказал о реакции одноклубников на его вызов в сборную России по футболу.

В мае и июне российская команда проведет BetBoom товарищеские игры против команд Египта, Буркина‑Фасо и Тринидада и Тобаго. 18‑летний Ибрагимов вошел в итоговый состав российской сборной.

— Как одноклубники в «Манчестер Юнайтед» отреагировали на твой вызов в сборную?

— Если честно, они были очень рады за меня. И многие из них у меня спрашивали: «Ты едешь играть на чемпионат мира?» Они не все знают, что Россия не может пока играть, им потом надо было объяснять. Но меня поздравили, сказали: «Покажи, на что ты способен» — сказал Ибрагимов на видео, опубликованном пресс‑службой национальной команды.

Атакующий хавбек Ибрагимов провел два матча за сборную Англии U‑16, забив один гол, и один раз сыграл за команду U‑15. За сборную России он ранее не выступал.

Прямую трансляцию матча Египет — Россия смотрите в четверг с 20:30 (мск) на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.