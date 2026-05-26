Акинфеев назвал лучших игроков в истории 6 клубов РПЛ

Капитан и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, кого считает лучшими футболистами в истории армейцев, «Спартака», «Зенита», «Локомотива», «Краснодара» и «Рубина».
— Лучший игрок в истории ЦСКА? Все‑таки я назову Всеволода Боброва, потому что в то время очень тяжело было. И футбол, и хоккей, люди занимались чем угодно, главное, чтобы быть в спорте. Поэтому для меня — он.
— Лучший игрок в истории «Спартака».
— Я назову новое поколение, с тем, с кем я играл. Наверное, Егор Титов.
— Лучший игрок в истории «Локомотива».
— Лучший игрок в истории «Зенита».
— Опять же, между Кержаковым и Аршавиным, все‑таки выберу Аршавина, наверное.
— Лучший игрок в истории «Краснодара».
— Мартынович все‑таки. Человек, который прошел длинную и хорошую историю с «Краснодаром» от Первой лиги до РПЛ.
— Лучший игрок в истории «Рубина».
— Леонид Слудкий (смеется). Карадениз все‑таки, — сказал Акифеев на видео, опубликованном, в Telegram‑канале РПЛ.
В прошедшем сезоне Акинфеев за ЦСКА провел 21 матч во всех турнирах, в которых пропустил 23 гола.